Военкор Коц предсказал будущее завода по производству тротила в Финляндии Военкор Коц: взрывы на заводе тротила в Финляндии будут видны из космоса

Фото: Serge Fedoseev/Russian Look/Global Look Press

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале допустил, что в «случае большой заварушки» по тротиловому заводу, который хочет построить Финляндия, обязательно прилетит, и не раз. Он предположил, что взрывы на предприятии будет видно из космоса.

Коц написал, что вполне понятно, зачем в Хельсинки хотят построить завод по производству тротила. Там хотят заработать денег на ходовом товаре, которого явно не хватает, считает он. Однако, продолжил военкор, руководство НАТО и ЕС может возражать против появления стратегического оборонного предприятия на территории, которая насквозь простреливается «Искандерами». Тем более, что совсем рядом расположены два флота с еще более дальнобойными «Калибрами» и «Цирконами». Александр Коц посочувствовал финнам, которым «посчастливиться» жить рядом с заманчивой военной целью.

А взрыв на заводе по производству тротила, наверное, можно будет увидеть из космоса, — резюмировал военкор.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна хочет в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за нехватки взрывчатых веществ в Европе. Он добавил, что этот вопрос уже обсуждался с представителями бизнес-сообщества, инвесторами и участниками рынка оборонной промышленности. Министр подчеркнул, что решение нужно принимать сейчас, чтобы в ближайшие несколько лет можно было запустить производство взрывчатого вещества.