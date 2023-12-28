«Нет никакой информации»: военкор раскритиковал сайт ЦИК Коц не смог за 20 минут найти на сайте ЦИК список соискателей на пост президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сайте Центризбиркома нет доступной информации об участниках президентской избирательной кампании 2024 года, пожаловался в Telegram военный корреспондент Александр Коц. Он обратил внимание на то, что портал ЦИК неудобен для рядового потребителя: вместо актуальной информации в нем приводятся правовые справки. Сам журналист, с его слов, за 20 минут так и не нашел на портале сведений о претендентах на пост главы государства.

Ни по кнопке «Все о выборах президента Российской Федерации». Там вообще нет никакой информации, кроме нормативных правовых актов. Такой справочник юного юриста, а не «все о выборах». Ни по кнопке «Кандидаты на должность президента». Там тоже законы и постановления. О печатях избиркомов, например. Ни фамилий, ни хотя бы кратких биографий, ни тем более списков доверенных лиц, — написал Коц.

При этом он отметил, что смог дозвониться на горячую линию ЦИК, где ему пояснили, что искать данные о грядущих выборах нужно в самом низу страницы по ссылке, которая ведет на календарь мероприятий, и только там можно нажать на дату 17 марта, когда пройдет единый день голосования. Коц отметил, что информации по этой ссылке «чуть больше, чем ноль». Военкор пишет, что считает такой подход несправедливым, и ему интересно, кто готов выступить кандидатом в президенты. При этом он добавил, что считает выдвижение в президенты в условиях СВО попыткой «потешить свое самолюбие».

Мне кажется, в XXI веке российский избиратель заслужил более информативный ресурс о главных выборах страны. Какими бы предсказуемыми они ни были. Мне, например, интересно, кто в разгар войны собирается тратить десятки миллионов рублей, чтобы потешить свое самолюбие, — написал Коц.

До этого Коц призвал соперников действующего главы российского государства Владимира Путина отказаться от президентской гонки. По его мнению, на нее тратятся сотни миллионов рублей, эти деньги можно направить на закупку беспилотников и снарядов.