Стали известны причины стычки военных и батальона «Ахмат» Военкор Коц: стычки в зоне СВО случаются из-за того, что у военных сдают нервы

Фото: МО РФ

Стычки на блокпостах периодически происходят в зоне СВО, рассказал NEWS.ru военный корреспондент Александр Коц. Так он прокомментировал видео, на котором произошел конфликт военнослужащих на посту с, предположительно, бойцами батальона «Восток-Ахмат». Он отметил, что командир чеченского подразделения в данном случае неправ. При этом, по его словам, не стоит забывать, что идут боевые действия, а у людей сдают нервы.

Такое периодически происходит в зоне специальной военной операции, это не санаторно-курортная зона. Это мужские коллективы, это люди с оружием, это нервы. Особенно когда люди едут с переднего края, а их постоянно кошмарят «уставщиной». Хотя это не оправдывает произошедшего. Чеченский командир батальона неправ, потому что в ситуации, когда надо разговаривать, он достает оружие и начинает угрожать. Это не дело — устраивать потасовки на блокпостах, но, повторюсь, случай неуникальный, — заявил Коц.

По словам военкора, у него нет претензий к подразделению «Ахмата», с которым он работал.

К этому подразделению у меня никаких нареканий нет, я вместе с ними работал на штурме Северодонецка, под Артемовском и на Сватовском рубеже. «Ахмат» — это необязательно только чеченцы. Ведь полк состоит из добровольцев, прошедших через Российский университет спецназа в Гудермесе. А это люди со всей страны, там не превалируют выходцы из Чеченской Республики, — сказал Коц.

Telegram-канал Baza ранее опубликовал видео конфликта между военнослужащими на посту и, предположительно, бойцами батальона «Восток-Ахмат». Канал со ссылкой на военного корреспондента Юрия Котенка указал, что инцидент произошел в зоне проведения спецоперации. По неподтвержденным данным, в стычке участвовали командир батальона «Восток-Ахмат» Ваха Хамбулатов и его подчиненные. Официального подтверждения этой информации нет.