Военкор Коц: Киев признал окончание украинского контрнаступления

Фото: МО Украины

Киев признал провал и окончание украинского контрнаступления, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, комментируя заявление экс-замминистра обороны Украины Анны Маляр о переходе ВСУ в оборону. Журналист также обратил внимание на откровенность украинских чиновников после того, как они уходят в отставку.

Киев признал окончание «контрнаступа». <...> Она (Маляр. — NEWS.ru) призвала понять и принять мобилизацию. <...> Какие они откровенные, когда получают приставку «экс», — написал военкор.

Ранее экс-замминистра Анна Маляр дала украинскому изданию «Лига» интервью, в котором признала, что Украина перешла в оборону. По ее словам, ВС РФ растягиваются по всей линии фронта, чтобы истощить ВСУ и «дальше реализовывать задачи уже другими какими-либо способами».

Истощают для того, чтобы сделать последующие после этого действия. И мы должны знать и готовиться к этому, — заявила Маляр.

Комментируя подготовку нового закона о мобилизации, бывшая глава Минобороны Украины заявила, что «время популярных решений уже прошло». По ее словам, Украина проделала долгий путь, на котором встречаются «какие-то неприятные вещи».

У россиян просто физически больше людей, а у нас меньшая армия. У нас меньше оружия. Я откровенно не понимаю, почему мобилизация для общества — это такая страшная тема, — отметила она.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что на Украине усовершенствуют законодательство о мобилизации из-за критики. По его словам, Верховная рада до конца года разработает новый проект при участии Минобороны и Генштаба. После этого документ будет вынесен на обсуждение, пояснил депутат.