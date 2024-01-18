Военкор допустил, что Киев решится на «старый трюк» из-за отсутствия денег Военкор Сладков: Украина попробует уговорить всех на перемирие

Фото: МО Украины

Украине не хватит денег как для контрнаступления, так и для обороны, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, в этих условиях Киев решится на старый трюк — попытается добиться перемирия. За это время Украина может накопить силы для нового контрнаступления, отметил военкор.

Не исключено, что Украина попробует сделать старый трюк — уговорить всех на перемирие и попытаться набраться сил для очередного «контрнаступа». Я четко формулирую: Украина не сдержала ни одного данного слова, не выдержала ни одно перемирие, — написал Сладков.

Украина нарушала все перемирия — «школьные», «новогодние», «пасхальные», «хлебные», указал военкор. По словам Сладкова, это доказывает, что договариваться с Киевом о чем-либо бесполезно.

Ранее военкор заявил, что любая автономная Украина представляет опасность для России. По его словам, это русская земля и люди на ней должны выбирать: жизнь в России или «неприятный конец». Так военкор отреагировал на слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что существование Украины смертельно опасно для ее жителей.