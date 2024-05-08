Военэксперты назвали репетицией перед Днем Победы ночные удары по Украине Военэксперты предупредили о мощных атаках по украинским объектам перед 9 Мая

Фото: МО РФ

Удары Воздушно-космических сил РФ по военным объектам Украины в ночь на 8 мая стали репетицией в преддверии Дня Победы, пишет MK.RU со ссылкой на экспертов. Они утверждают, что российские войска перед празднованием 9 Мая готовят более мощные атаки. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Целями ВКС остались энергетические объекты, склады с техникой, поставляемой НАТО, аэродромы, предназначенные для истребителей F-16, а также подземные хранилища газа. Однако военные эксперты не раскрыли, когда именно российские силы планируют ударить по украинской инфраструктуре.

В ночь на 8 мая в находящемся под контролем украинских властей поселке Белозерка около Херсона раздались взрывы. Местные мониторинговые группы сообщили о взрывах в Полтаве и движении групп ударных беспилотников. Местные жители утверждают, что в Полтаве сработала система противовоздушной обороны.

Позже в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги также прогремели взрывы. По некоторым данным, они раздались в Лубнах Полтавской области и в Кировоградской области. Украинские мониторинговые каналы пишут об активности тактической авиации ВКС России. Минобороны РФ не комментировало эти данные.