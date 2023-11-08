Военэксперт заявил об угрозе уничтожения украинской нации из-за Зеленского Военэксперт Матвийчук: украинская нация может угаснуть из-за действий Зеленского

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины терпят абсолютно критичные для себя потери, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Зеленский уже акцентируется на призыве юношей с 18 лет и стариков старше 60 лет. Если в бой будет кинут последний резерв, то украинская нация может полностью угаснуть, добавил эксперт.

Они (потери. — NEWS.ru) превысили уже 250 тысяч человек убитыми и ранеными с 24 февраля 2022 года. И они для ВСУ уже абсолютно критичны. Теперь Киев должен организовать либо паузу, либо начать дополнительный набор <...> Сейчас Зеленский может бросить последний резерв в бой, и Украина рискует перестать существовать как держава с точки зрения производства и развития. Цифры потерь можно не называть, рубеж пройден. Украинская нация может угаснуть, перестать существовать, — заявил Матвийчук.

Украина становится «безлюдной пустыней», считает он. Молодые люди погибают, а трудоспособное население уезжает в Европу. Демографическая яма огромна, и проблема не будет решена в ближайшие десятилетия, добавил Матвийчук.

Идет выхолащивание нации, забирают в армию тех, кто не представляет ценности для ВСУ, экономики и общества в целом. Демографическая яма не будет решена в ближайшие 50-60 лет, — заявил военэксперт.

Ранее французская газета Libartation заявила, что ВСУ потеряли убитыми и ранеными не менее 200 тысяч бойцов. Авторы материала также обратили внимание на тяжелое положение Киева и неудачное контрнаступление.