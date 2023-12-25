Военэксперт обозначил цель ВС России после победы в Марьинке Военэксперт Дандыкин: после Марьинки ВС РФ заставят ВСУ отступить из Авдеевки

Фото: Chenjunfeng/Xinhua/Global Look Press

После взятия Марьинки российские войска вытеснят ВСУ из Авдеевки, что к северу от Донецка, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, город могут занять еще до начала весны.

Сейчас ВСУ бросят все свои резервы и силы с других участков фронта, чтобы отстоять Авдеевку. Там украинских солдат больше, однако я убежден, что мы заставим ВСУ капитулировать и [уйти] оттуда. Киев считает, что они продержатся до весны, но мне кажется, все произойдет намного раньше. Сейчас фронт уже трещит по швам. Они ожидают новой помощи от Запада, однако это дело времени, а ситуация на поле боя будет решаться за считанные дни, недели, — заявил Дандыкин.

Взятие Марьинки позволит не только эффективнее защищать Донецк от обстрелов, но и понизит моральный дух украинских солдат, указал военэксперт, назвав эту победу знаковой. Однако, добавил он, под контролем ВСУ помимо Авдеевки еще остается и Горловка.

Работы еще много. Также освобождение Марьинки позволит российским войскам выйти в тыл укрепрайона в Угледаре, — указал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о полном взятии Марьинки в ДНР. Шойгу отметил, что за девять лет ВСУ создали в этом городе мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов.