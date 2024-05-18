Военэксперт высмеял надежды Зеленского на Patriot в Харькове Военэксперт Матвийчук: два ЗРК Patriot не помогут Зеленскому прикрыть Харьков

Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Находящиеся на вооружение у Украины зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогут в количестве двух единиц прикрыть Харьков от атак, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он обратил внимание, что если две батареи этих ЗРК не смогли защитить Киев, то две пусковые установки уж тем более не справятся с атаками по объектам в Харькове.

[Президент Украины Владимир] Зеленский, по-моему, перестал воспринимать реальность. Даже две батареи Patriot не могли прикрыть Киев, а он хочет двумя системами закрыть Харьков, — утверждает Матвийчук.

Он пояснил, что два Patriot способны выпустить от 8 до 12 зенитных ракет, это зависит от числа пусковых установок. Эксперт также подчеркнул, что перегрузить эти ЗРК в количестве двух штук достаточно просто. Матвийчук не исключил, что какие-то цели этим ПВО сбить, возможно, удастся, но никак не защитить второй по величине город на Украине.

Может быть, что-то они собьют. Но Харьков не прикроют, это невозможно. У батареи залп — до 32 противоракет. Вот и считайте, — резюмировал он.

Ранее Зеленский выразил мнение, что продвижение российской армии в Харьковской области является «лишь первым шагом». Он предположил, что российское наступление может состоять из «нескольких волн». Первая, считает украинский лидер, была именно в Харьковской области.