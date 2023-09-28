Военэксперт указал на опасность заморозки конфликта на Украине Военэксперт Дандыкин: заморозка конфликта пойдет на пользу ВСУ

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Боевые действия в зоне спецоперации на Украине с приходом осенней непогоды могут стать менее активными, но их значительное ослабление представляет угрозу для российских сил, подчеркнул в беседе с Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он пояснил, что заморозка конфликта даст противнику возможность передышки.

Это пойдет на пользу только противнику: в прошлый раз этим воспользовались, чтобы осуществить передислокацию, подтянуть оружие. А вот замедление с приходом непогоды со стороны Украины возможно, особенно после чудовищных потерь во время контрнаступления, — отметил эксперт.

По его словам, нельзя допустить, чтобы ВСУ перешли в оборону и закрепились, иначе это станет серьезной проблемой во время наступательных действий российских войск. Специалист назвал верной тактику России по обескровливанию противника, но тратить несколько месяцев на пережидание ненастья нельзя, так как в этом случае украинские силы могут перехватить инициативу.

Ранее глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные добились больших успехов https://news.ru/regions/stalo-izvestno-ob-uspehah-vs-rf-na-dvuh-napravleniyah-v-zone-svo/ на Ореховском и Времевском направлениях СВО. По его словам, была расширена «серая зона» на Ореховском направлении, а ВСУ отброшены на 250-300 метров.