«Полностью меняет картину боя»: эксперт о гиперзвуковом вооружении России Военэксперт Пылаев: Россия должна продолжать работу над гиперзвуковым оружием

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беспилотные летательные аппараты полностью изменили картину боя в современном мире, рассказал NEWS.ru военный эксперт Александр Пылаев. По его словам, на этом фоне Россия должна продолжать работать над гиперзвуковым оружием, чтобы вести боевые действия в новых условиях.

Мы должны продолжать работать над оружием на гиперзвуке. У нас большие проблемы стоят в области радиолокационной борьбы, ПВО, всего, что касается смены парадигмы боевых действий, когда любой вид войск теперь взаимодействует с беспилотными летательными аппаратами. Это полностью меняет картину боя, по сути, это новый вид рода войск. И мы должны интеллектуально правильно реагировать на его появление, — рассказал Пылаев.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен в войска, Россия скоро его продемонстрирует в районах базирования на боевом дежурстве. Он отметил, что в бою уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», эта система также находится в строю.

Кроме того, Путин заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон» завершаются, эти системы подтвердили свои уникальные характеристики.