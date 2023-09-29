Военный эксперт заявил о необходимости укреплять границы с Финляндией Эксперт Шурыгин: нужно защитить граница с Финляндией окопами и укреплениями

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На границе с Финляндией Россия должна построить окопы и установить железобетонные укрепления, которые смогут уберечь территорию от любых сухопутных атак, рассказал NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. Эксперт пояснил, что такие укрепрайоны послужат опорой для пограничных служб.

Мы на границе с Финляндией должны построить окопы, блиндажи и доты для защиты наших границ, железобетонные укрепы. Для российско-финской границы это самое оптимальное укрепление, потому что они полностью соответствуют системе границ, это достаточно труднопроходимые местности, и такие укрепрайоны весьма эффективно прикрывают территории от любых сухопутных атак, — сказал Шурыгин.

Шурыгин добавил, что эти оборонные рубежи обеспечат сохранность границ, хотя ясно, что победа в войнах достигается путем наступления.

Конечно, война выигрывается наступлением, но в случае любой атаки со стороны противника — преодоление такой сложной, пересеченной местности, где много лесов и болот, каменных сопок — именно такие укрепления выступают очень эффективным средством, — пояснил военный эксперт.

Ранее стало известно, что силы обороны Финляндии стали заключать договоры с владельцами участков, расположенных у российской границы. Соглашения позволяют начать строительство укреплений на этих территориях с уведомлением за 24 часа. При подписании документа владелец земли получает единовременную выплату в размере €750.