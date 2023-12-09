Военэксперт спрогнозировал стратегию ВС России зимой Дандыкин: ВС России необходимо этой зимой отбросить ВСУ от Донбасса

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Главной задачей для Вооруженных сил России этой зимой может стать подавление украинских систем ПВО, а также отбрасывание украинских военных от Донбасса и уничтожение остатков авиации, таким мнением поделился с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что необходимо с боевой настороженностью относиться к информации о растерянности ВСУ и хаосе внутри украинских войск.

На мой взгляд, самые главные задачи — подавить ПВО и в глубине, и на фронте и делать все для этого с помощью беспилотников, массированных ракетных ударов. Добить остатки авиации, отбросить врага от Донбасса, Луганска, — сказал он.

По его мнению, системы украинских ПВО должны планомерно уничтожаться с помощью ударных дронов и массированных ракетных ударов, после чего необходимо отбросить военных ВСУ подальше от Донбасса и взять под контроль новые регионы РФ. Дандыкин считает, что ВС России также необходимо выйти к Черному морю и заниматься зачисткой территории, которая граничит с Черниговской, Сумской, Брянской и Белгородской областями.

Ранее аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что отсутствие ясности в вопросе о помощи от США помешает Киеву планировать свои действия на фронте. Он считает, что такая неопределенность уже приводит к хаосу в штабах ВСУ.

До этого сообщалось, что артиллеристы 47-й бригады ВСУ, ведущей боевые действия в районе Авдеевки, сталкиваются с нехваткой и низким качеством поставляемых им снарядов. По словам бойцов, еще летом ситуация была совсем иной, а сейчас открывать огонь приходится только в «критических ситуациях».