Военэксперт сообщил о попытке ВСУ пойти в новое контрнаступление Марочко: ВСУ пошли в контрнаступление на сватовско-кременском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предприняли попытку пойти в контрнаступление на сватовско-кременском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, действия противника оказались безуспешными. ВСУ действовали в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва.

За истекшие сутки на сватовско-кременском участке более активные действия со стороны противника наблюдались в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва, — заявил Марочко.

Военный эксперт отметил, что украинские войска не оставляют попыток вернуть утраченные рубежи и позиции, они регулярно ведут контрнаступательные действия. Это приводит к «необоснованно большим потерям» среди личного состава ВСУ. Однако, несмотря на это, украинское командование продолжает бросать подчиненных на «амбразуры», заключил Марочко.

Ранее Марочко высказался о причинах частых поломок западной техники на Украине. По его мнению, такие проблемы у ВСУ появились из-за наступления жары. С повышением температуры увеличилось содержание пыли в воздухе, что привело к засорению воздушных фильтров боевых машин.