Военэксперт: Россия уступает Западу в производстве снайперского оружия Военэксперт Артамонов: РФ отстает от Запада в насыщении ВС снайперским оружием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия временами опережает Запад в разработке снайперского высокоточного оружия, но отстает в области его производства и насыщения им войсковых частей, рассказал NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, производство такого вида оружия и обучение снайперов является одной из важнейших задач спецназа и элитных войск.

Сейчас по уровню разработок высокоточного снайперского оружия мы не отстаем от западных конкурентов. Отчасти потому, что у них же и научились. Например, оружейники известной отечественной фирмы Lobaev Arms учились у американского бренда CheyTac, и даже патроны под свои винтовки сделали по стандарту CheyTac. Если по уровню разработок мы уже не отстаем, а частично опережаем западных конкурентов, то по насыщению снайперским оружием строевых частей, по массовости их использования мы все еще значительно отстаем, — сказал Артамонов.

По его словам, Россия не внедряет снайперское оружие с такой скоростью, с какой это делают западные конкуренты. Особенно сильны в этом англосаксонские страны, у которых действуют концепции точного ведения боя для маломасштабных колониальных войн. По мнению Артамонова, отставание РФ обусловлено тем, что в СССР и в современной России исторически ставились другие задачи по иным концепциям.

Сейчас насыщение снайперским оружием регулярных частей и подготовка снайперов считается одной из важнейших задач для сил специальных операций и элитных войск типа ВДВ. И вот тут мы пока хромаем. У нас часто производители выпускают высокоточные винтовки в инициативном порядке и малыми партиями, потому что не хватает производственных мощностей или отсутствует госзаказ, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России испытали отечественный высокоточный стрелковый комплекс Raptor калибра 338 LM российской компании BespokeGun (ООО «Московская оружейная компания»). Винтовка рассчитана на жесткие условия и имеет минимальную отдачу, высокую кучность и точность. Оружие было разработано и выпущено в короткий срок специально под боевые задачи и уже успешно используется бойцами.