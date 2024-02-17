Военэксперт разоблачил оправдания Зеленского из-за ухода ВСУ из Авдеевки Военэксперт Дандыкин: Зеленский не собирался сохранять жизни бойцов в Авдеевке

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вывел войска из Авдеевки, так как опасался их массовой сдачи в плен, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, политик не собирался сохранять жизни солдат, как заявлял на Мюнхенской конференции. Президент прекрасно понимает, что отходящие отряды попадут под удары авиации ВС РФ, добавил эксперт.

Это оперативно-тактический успех России. Сырский бросил на деблокировку отпетых националистов, но они оказались в катакомбах коксохима, им пришлось обороняться на 360 градусов. Поэтому Зеленский отвел войска из Авдеевки, чтобы не допустить массовой сдачи в плен. Но никакие жизни он сохранять не собирался и не собирается. Отступающие бойцы ВСУ, скорее всего, попадут под удары нашей авиации и артиллерии, — заявил Дандыкин.

Главный итог взятия Авдеевки — это морально-психологический удар по ВСУ, считает он. Населенный пункт считался неприступным. Теперь же моральная твердыня рухнула, отметил Дандыкин.

Ранее Зеленский заявил, что решение о выводе войск было принято, чтобы не допустить их окружения. Вместе с тем президент отметил, что это зависит не только от Украины, которую держат в «искусственном дефиците» вооружения.