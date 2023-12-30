Военэксперт рассказал, зачем Украина копит 200 тысяч беспилотников Военэксперт Баранец: Украина копит беспилотники для преимущества на поле боя

Фото: МО Украины

Использование беспилотников в современной войне является требованием военно-технического прогресса, заявил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Так он прокомментировал решение Киева закупить 200 тысяч беспилотников для ВСУ. По словам эксперта, каждое государство в современном мире должно иметь на вооружении такую технику, поскольку она отличается высокой эффективностью.

Использование БПЛА в современной войне становится доминантой для достижения боевых целей. Это требование военно-технического прогресса. Это говорит о том, что любая уважающая себя армия должна иметь на вооружении подобные средства, [которые] достаточно эффективно, в большинстве своем, наносят противнику урон, — сказал он.

Но, как отметил Баранец, широкое применение дронов порождает другую проблему, которую можно назвать проблемой противоядия. Он объяснил, что каждая сторона стремится иметь как можно больше боевых беспилотников, но их массовое использование порождает новые вызовы.

Их массированное применение не позволяет радарам ПВО захватывать их все, выбирать цели. Роевое использование БПЛА как раз породило, не только на Украине и в России, породило дивизии и целые армии БПЛА. Их возможности постоянно расширяются: есть тяжелые БПЛА, ударные, средние, есть БПЛА, несущие бомбы, ракеты, — рассказал эксперт.

Баранец добавил, что сейчас решается задача оснащению дронов противотанковыми ракетами и огнеметами. По мнению эксперта, массированное использование такого оружия может стать решающим в расстановке сил на поле боя.

В июне глава службы специальной связи и защиты информации (занимается закупкой дронов для ВСУ) Украины Юрий Щиголь заявил, что Киев намерен до конца 2023 года закупить 200 тысяч беспилотников для ВСУ, в том числе для расширения связи в зоне СВО. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров добавил, что армия нуждается в «десятках тысяч» дронов в месяц.

В свою очередь украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко предположила, что Украина уже успела закупить десятки тысяч БПЛА. По ее словам, сейчас Киев накапливает ракеты ATACMS и HIMARS. Она также отметила, что первые истребители F-16 ВСУ получили несколько месяцев назад.