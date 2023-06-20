Военэксперт раскрыл реальное количество боевых резервов у Киева Военэксперт Матвийчук: ВСУ попытались повторить рецепт ноября 2022 года, но у них ничего не вышло

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

ВСУ попытались повторить рецепт ноября прошлого года, но в этот раз у них ничего не вышло, таким мнением с NEWS.ru поделился военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ВС России накопили достаточно сил, чтобы при нахождении в обороне удачно перемалывать силы противника, а украинцы несут тяжелейшие потери в живой силе и технике.

ВСУ попытались повторить рецепт ноября прошлого года, но в этот раз у них ничего не вышло. Враг несет тяжелейшие потери в живой силе и технике. И постоянно вынужден перегруппировываться. Да и свой боевой, наиболее подготовленный потенциал, который тренировали натовские инструкторы, они угробили, — заявил Матвийчук.

По его мнению, у ВСУ остался резерв, «порядка 40 тысяч штыков». Но перспектив для развития наступления на данный момент нет.

Очевидно, что контрнаступление в том виде, в котором оно было анонсировано и раздуто Киевом, завершилось, — резюмировал Матвийчук.

Ранее британский обозреватель Миша Гленни сообщил, что Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря. Журналист полагает, что украинским военным не удастся вернуть утраченные территории.