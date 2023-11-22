Военэксперт рассказал, почему РФ начала использовать кассетные боеприпасы Эксперт Дандыкин: РФ начала использовать кассетные бомбы, как это делают ВСУ

Фото: МО РФ

Россия начала использовать кассетные бомбы в зоне проведения специальной военной операции в силу того, что не ратифицировала конвенцию о применении этих боеприпасов, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Вооруженные силы Украины уже давно применяют их на поле боя, поэтому российская армия приняла аналогичное решение.

В силу того, что мы не ратифицировали конвенцию о применении боеприпасов, Россия начала использовать кассетные боеприпасы. Как известно, ВСУ давно применяют их на поле боя, поэтому и мы приняли решение об их применении. Кассетные боеприпасы разрабатывались еще в советское время, это очень эффективное, мощное оружие. Чаще всего будут использовать РБК-500, которая содержит более 500 осколочных суббоеприпасов весом по 400 граммов каждый, — отметил Дандыкин.

Как подчеркнул эксперт, кассетные боеприпасы очень эффективны при поражении военно-промышленных объектов, мостов и кораблей. По словам Дандыкина, они предназначены для уничтожения легкобронированной и легкоуязвимой техники.

Они намного эффективнее снарядов 155-го калибра. Эффективнее всего их применяют сейчас на территории Авдеевки, где, в частности, ведутся наиболее активные бои, — добавил он.

Информация о применении российскими военными кассетных боеприпасов появилась ранее в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что ВС РФ использовали эти бомбы при боевых действиях в районе села Старомайорского. Министерство обороны РФ эти сведения пока не комментировало.