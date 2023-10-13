Военэксперт рассказал о преимуществах истребителя Су-57 Военэксперт Кнутов: истребитель Су-57 может нести ракеты разного назначения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 может нести ракеты разного назначения, начиная от крылатых ракет и заканчивая управляемыми бомбами, рассказал полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Царьградом» военэксперт подчеркнул, что этот самолет также малозаметен и может поражать цели, до которых не могут достать аналоги из США и Китая.

Несмотря на то что американцы его не считают самолетом пятого поколения, реально он как раз самолет пятого поколения. Малозаметен, способен нести оружие разного назначения. Там новейшие разработки, которых до этого не было, начиная от крылатых ракет и кончая управляемыми бомбами, — пояснил Кнутов.

Военный эксперт отметил, что в зоне специальной военной операции данные истребители чаще всего используются звеньями. Обеспечивается максимальная скрытность от средств противовоздушной обороны, за счет чего противник не может обнаружить Су-57. Кнутов напомнил, что самолеты уже успели хорошо показать себя в работе, когда нанесли удары по значимым целям и после вернулись на базу незамеченными.

Американский журнал Military Watch Magazine ранее опубликовал статью, в которой истребитель Су-57 признали более мощным, чем зарубежные аналоги. Специалисты подчеркнули, что одним из главных преимуществ самолета является способность использовать ракету Р-37М.