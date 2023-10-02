Военэксперт рассказал о появлении в армии РФ новых элитных батальонов Военэксперт Онуфриенко: новые батальоны Минобороны проходят сложную подготовку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве обороны комплектуются новые штурмовые отряды, которые проходят качественную и несравнимо более сложную подготовку, поделился с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, эти батальоны станут новой элитой российской армии.

Сейчас в Минобороны формируются два батальона, не буду говорить каких, но суть в том, что мы занимаемся их доукомплектованием материально-техническими средствами, которых в рамках штатного расписания Минобороны не предусмотрено, — рассказал Онуфриенко.

Эксперт также отметил, что в рамках военного ведомства невозможно использовать опыт «Вагнера», потому что финансирование данной ЧВК было негосударственным.

Это совершенно разные структуры, там действовали совершенно иные нормы обеспечения и уставные нормы. В рамках Минобороны существует четкий перечень техсредств, которые должны получать военнослужащие или части. Это определенное количество беспилотников. Там не предусмотрены те же самые машины-«буханки» и так далее, — пояснил Онуфриенко.

Сегодня стало известно, что 10 тысяч человек из бывшего состава ЧВК «Вагнер» могли быть направлены в зону СВО. Об этом сообщил телеканал «Царьград». Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с одним из создателей этой частной военной компании и одним из ключевых ее командиров Андреем Трошевым с позывным Седой. Он поручил ему заняться формированием добровольческих подразделений для СВО.