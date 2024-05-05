Военэксперт рассказал о попытках свержения Лукашенко Военэксперт Перенджиев: западные агенты хотят устроить госпереворот в Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Западные агенты хотят организовать государственный переворот в Белоруссии, воздействуя на граждан страны, заявил NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, заинтересованные лица будут прибегать к «изощренным методикам».

На мой взгляд, глава МИД Белоруссии [Сергей Алейник] лишь приоткрыл тайну влияния Запада на экстремистские или военизированные формирования, пытающиеся свергнуть власть в Белоруссии. После госпереворота на Украине в 2014 году их спецслужбы начали объединяться со спецслужбами Польши и Литвы. С тех пор различные структуры — по ведению информационной войны, по психологическому давлению на граждан и другие — пытались воздействовать на граждан Белоруссии, а также России. Они используют различные изощренные методики. И больше всего им подвержены дети и молодежь, — отметил собеседник.

Перенджиев сказал, что такие структуры, например, могут настраивать студентов против педагогов. Как правило, продолжил эксперт, молодежь натравливают на преподавателей, которые настроены патриотично и антиэкстремистски. Аналогичное влияние наблюдается в отношении властей.

Также мы видели, как молодое поколение настраивают против власти, заставляют устроить различные диверсии. Например, украинские спецслужбы требовали поджечь российские военкоматы — это явное проявление этих диверсий, — уточнил политолог.

При этом есть и более тонкие технологии, обратил внимание эксперт. С их помощью в обществе создается некий раскол и рождается недоверие среди населения. По словам Перенджиева, такие технологии действительно опасны, так как они могут разрушить систему управления и в конечном итоге привести к госперевороту. Подобное воздействие западных спецслужб, считает специалист, угрожает безопасности Белоруссии.

Ранее глава МИД РБ Сергей Алейник заявил, что Литва поддерживает околовоенные формирования на своей территории, которые планируют свергнуть власть в Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко. По его данным, Вильнюс спонсирует эти группы.