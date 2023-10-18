Военэксперт рассказал о перехвате американских бомб GLSDB российскими ПВО Военэксперт Матвийчук: нужно решить проблему перехвата американских бомб GLSDB

Фото: Kevin Payne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские управляемые бомбы GLSDB обладают достаточной мобильностью и специальными помехоустойчивыми устройствами, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, российские ПВО должны решить задачу по их перехвату.

Эти бомбы не просто сбрасывают с самолетов, ими также можно выстреливать с помощью систем HIMARS. Они достаточно мобильные, помехозащитные и могут нанести серьезный ущерб, — признал полковник.

По его словам, бомбы GLSDB выполняют задачи по меняющейся геометрии полета и имеют помехоустойчивые электронные устройства. Поэтому такие снаряды представляют «некоторую угрозу, но не критичную». Тем не менее проблема их перехвата должна быть решена, подчеркнул эксперт.

Между тем Министерство обороны РФ сообщило 17 октября, что средства ПВО за сутки сбили в зоне боевых действий на Украине четыре управляемые бомбы американского производства GLSDB и военный вертолет Ми-8. В ведомстве добавили, что российские военные уничтожили 34 беспилотника.

В свою очередь первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил ранее считать Украину страной, уже получившей от Запада истребители F-16 и крылатые дальнобойные ракеты ATACMS. По мнению парламентария, зону безопасности необходимо отодвинуть на 300 км от российских границ.