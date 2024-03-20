Военэксперт рассказал, когда ждать российского наступления Военэксперт Липовой: решение о наступлении в зоне СВО примет президент

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Решение о переходе в наступление Вооруженных сил России в зоне СВО будет принято президентом Владимиром Путиным, исходя из тактической и стратегической обстановки, заявил в беседе с «Царьградом» военный эксперт Сергей Липовой. По его словам, недавние успешные операции российских военных, в том числе взятие под контроль села Орловка в ДНР, нельзя считать полномасштабным наступлением.

О наступлении пока речи не идет. Это идет тактическое продвижение вперед. И все будет складываться в зависимости от обстановки. Как наш Верховный главнокомандующий будет видеть, что у противника не осталось резервов, что их оборона ослаблена либо прорвана в нескольких местах, тогда и будет приниматься решение об активизации обороны и переходе в контрнаступление, — объяснил эксперт.

Он добавил, что противник усиленно готовится к весенне-летней кампании, и Россия должна разработать меры по удержанию своих позиций и снижению боевого потенциала ВСУ. По словам специалиста, в Киеве ожидают поставок новых партий оружия и боеприпасов, которые будут использоваться в том числе для обстрелов мирного населения на приграничных территориях России. В связи с этим Липовой призвал военных быть готовыми к отражению провокаций.

Ранее сообщалось, что взятие под контроль Орловки позволит российским военным продвинуться к югу от населенного пункта Семеновка с перспективой его освобождения. Это скажется на возможности стабилизировать северный фланг к западу от Авдеевки.