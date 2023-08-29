Военэксперт рассказал, как обезопасить Москву от украинских беспилотников Литовкин: надо сократить возможность запуска дронов на 300 км от границ России

Фото: NEWS.ru

Необходимо отодвинуть возможные районы запуска украинских беспилотников на 300-400 км от российской границы, чтобы обезопасить Москву, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. При этом, по его словам, решение этой проблемы должно быть комплексным, нельзя ограничиваться чем-то одним.

Для того, чтобы исключить прилеты дронов по Москве, необходимо отодвинуть украинские возможности запуска как минимум на 300-400 километров от нашей границы. Кроме того, надо уничтожить центры влияния и пункты принятия решений на уровне высшего командования Украины. Вот тогда и уменьшится количество атак беспилотников. Помимо всего прочего, надо наносить удары по мастерским и фабрикам, где производятся дроны. Решение этих проблем должно быть комплексным, нельзя ограничиваться чем-то одним, — пояснил Литовкин.

Ранее ВСУ попытались атаковать территорию Тульской области с помощью беспилотников. Сбитые системами противовоздушной обороны украинские дроны упали в Киреевском районе области.

До этого в Минобороны РФ сообщили об уничтожении средствами ПВО украинского беспилотника самолетного типа над территорией Люберецкого района Московской области. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет.