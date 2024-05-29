Военэксперт рассказал, как не допустить удары ВСУ по РФ из западного оружия Военный эксперт Литовкин: Россия уничтожает мосты на Украине для защиты

Фото: US Army

Чтобы защитить территории России от атак ВСУ западным оружием, Вооруженные силы РФ начали уничтожать мосты на Украине, заявил разговоре с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что также российская армия наносит удары по украинским железным дорогам и узловым станциям, расположенным на границе с фронтом. Кроме того, по его словам, уничтожаются воинские эшелоны.

Все больше стран Запада разрешают Украине наносить удары по России их оружием. Чтобы не допустить возможности таких ударов, мы начали уничтожать мосты. Ранее мы этого не делали. <...> Мы наносим удары по железным дорогам, вокзалам, узловым станциям. Но мы делаем это ближе к фронту. <...> Также уничтожаем воинские эшелоны, там даже появились партизаны украинские, которые этим занимаются, и бьем по портам, — пояснил Литовкин.

По словам эксперта, по тоннелям ВС РФ не бьют из определенных соображений. Он отметил, что Россия продолжает поставлять через них уголь, удобрения, титановые заготовки для аэробусов в Европу. Кроме того, восстановить разрушенный тоннель достаточно трудно и очень дорого, добавил Литовкин.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли ранее заявила, что страна не ограничивает Украину в применении передаваемого западного оружия. Она призвала занять в этом вопросе прогрессивную позицию, так как Россия «красных линий не придерживается».