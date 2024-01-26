Военэксперт рассказал, как бойцы ВСУ чаще всего сдаются в российский плен Военэксперт Дандыкин: бойцы ВСУ «поднимают лапы вверх» далеко не сразу

Фото: МО РФ

Украинские военнослужащие чаще всего сдаются в плен, когда российские бойцы окружают их в ходе наступательных действий, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, никто из них «не поднимает лапы вверх» сразу. При этом иногда украинские военнослужащие выходят на частоту «Волгу» и заявляют о своем желании напрямую, добавил он.

Предположу, что украинские военные чаще всего сдаются в плен во время наступательных действий ВС России, когда оказываются окружены в траншеях, окопах, блиндажах, когда отстреливаться нечем, когда патроны заканчиваются. Но лапы вверх никто не поднимает сразу, это не так. Кто тогда пытается нас атаковать? Бои идут жесткие, времена дикие. Кто-то выходит на частоту «Волга» и сдается сам, — рассказал Дандыкин.

Военэксперт добавил, что некоторые украинки жалеют, что их муж сдался в плен, а не погиб, так как в этом случае они остаются без компенсации. Вместе с тем Дандыкин уточнил, что у России в плену очень много солдат ВСУ.

А наших пленных нужно вытаскивать, несмотря на выпендреж Киева, несмотря на сложнейшие переговоры, наших надо вытаскивать, — заключил он.

По словам Дандыкина, в плену у ВС РФ могут находиться около 10 тысяч украинцев. Он также не исключил, что обмен пленными между РФ и Украиной продолжится, несмотря на крушение Ил-76.