Военэксперт рассказал, к каким последствиям приведет удар «Сарматом» по США Военэксперт Клинцевич: удар «Сарматом» по США приведет к миллионам жертв

Фото: МО РФ

Применение «Сармата» против США приведет к миллионам жертв, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, Вашингтону не стоит угрожать России бомбами, потому что РФ может ответить таким образом, что на континентальной части США «почти не останется мест, не пострадавших от последствий применения ядерного оружия».

Применение «Сармата» против Америки приведет к миллионам жертв. Одной или двух таких ракет будет достаточно, чтобы уничтожить американское население. На континентальной части США почти не останется мест, не пострадавших от последствий применения ядерного оружия, — отметил Клинцевич.

Военэксперт объяснил, что бомбы, которыми США угрожают России, являются очень примитивным оружием. По его словам, вероятность того, что самолет, сбрасывающий снаряды, долетит до Москвы, равна нулю. Подобные бомбы можно применять только по странам с очень низким уровнем развития противовоздушной обороны, добавил он.

Они отстали от нас на целое поколение по системам поражения ядерным оружием. Я напомню, что у нас есть такие носители, к разработкам которых они даже не приступали. Это гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», крылатая ракета межконтинентального класса с ядерным двигателем, — подчеркнул эксперт.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия впервые опередила всех конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия. По его словам, это гарантирует безопасность страны на десятилетия вперед.