Военэксперт рассказал, чем российские танки превосходят Abrams Военный эксперт Суконкин опроверг мнение о превосходстве танков Abrams над российскими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-90а

Вопреки распространенному мнению, американские танки M1 Abrams не превосходят российские, заявил военный эксперт Алексей Суконкин в комментарии для NEWS.ru. Он подчеркнул, что танки Вооруженных сил России оснащены более мощными и точными пушками, способными пробить толстый слой брони Abrams.

Американские танки Abrams ничем не лучше наших. Орудия на наших танках мощнее, точнее, могут запускать противотанковую ракету через ствол пушки. Да, на Abrams физически больше брони, но современные средства поражения ее выносят, — отметил эксперт.

Суконкин также отметил, что у американских танков есть один существенный недостаток — их вес. В отличие от 46-тонных российских танков, Abrams весят около 65 тонн. По словам военного эксперта, при таких характеристиках он может с легкостью застрять или увязнуть в грунте после дождя.

Опорная поверхность для гусеницы примерно одинакова у наших танков и у американских, у последних чуть длиннее. Но у них несоразмерно более высокий вес, из-за чего Abrams создает большее давление на грунт. Из-за этого они могут оказаться в неудобном положении, — рассказал Суконкин.

Военный эксперт ранее перечислил российские вооружения, способные «без проблем» сжигать танки Abrams. К их числу относятся ракеты «Вихрь», которые устанавливаются на вертолеты Ка-52. Кроме того, танки можно поражать из ПТРК «Корнет» или с помощью FPV-дронов.