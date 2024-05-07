Военэксперт раскрыл вероятный сценарий ядерных учений России и Белоруссии Военэксперт Матвийчук назвал ядерные учения Белоруссии и России сигналом НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М»

Предстоящие учения России и Белоруссии с ракетными соединениями по повышению готовности нестратегических ядерных сил станут сигналом Западу, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, электронные пуски ракет могут отработать по реальным целям.

Это сигнал НАТО, всему Западу и их обслуге — не надо тянуть кота за усы. Мы с вами дружить никогда не будем, пока вы не подпишите на наших условиях договор о безопасности, уводите свои силы от границ России и Белоруссии, — рассказал аналитик.

Он предположил, что в ходе учений Москва и Минск проверят готовность ОТРК «Искандер» и штурмовиков Су-25. Данные самолеты могут являться носителями тактического ядерного оружия, считает эксперт.

По всей видимости, после учебных занятий, будут проведены электронные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Не исключу, что электронные пуски отработают по реальным целям, — добавил Матвийчук.

По его словам, предварительно, группировка НАТО у границ РФ и Белоруссии насчитывает порядка 90 тысяч человек. Их можно считать передовым эшелоном вторжения Альянса, который в любую секунду может попытаться ударить по Союзному государству, заключил собеседник.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что страна совестно с Россией проведет проверку носителей тактического ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что учения будут носить исключительно оборонительный характер.