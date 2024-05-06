Военэксперт раскрыл вероятность прямого столкновения России и США Военный эксперт Шарковский: для войны с Россией США требуется 700 тысяч штыков

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США для столкновения с Россией потребуется не менее 600 тысяч военнослужащих, такой армии у Вашингтона сейчас нет, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Шарковский. Так специалист прокомментировал слова американского конгрессмена Хакима Джеффриса об условии, при котором США могут ввести войска на Украину.

Этот человек высказал сугубо свое мнение, а не мнение правительства США. По сути, он предложил вступить в войну с Россией. Чтобы вступить в такую войну, США требуется отправить на Украину 600–700 тысяч «штыков», — подчеркнул Шарковский.

По его словам, в настоящее время у США нет такой армии. Кроме того, столкновение означало бы, что Вашингтон идет на ядерный конфликт, предупредил военный эксперт. Шарковский добавил, что это наверняка не входит в планы США.

Штаты могут участвовать в конфликте дозированно, чего они сейчас и делают. Они поставляют технику, обслуживают ее, отправляют боеприпасы и инструкторов. Также они планируют ход боевых действий. Думаю, то, что мы видим сейчас, — это максимальное вовлечение Штатов в конфликт, а такие заявления отдельных американских политиков — это способ самопиара, — заключил военный эксперт.

Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты могут решить вмешаться в украинский конфликт, задействовав свои войска, если Вооруженные силы Украины будут разгромлены. В связи с этим он призвал не допустить падения Украины.