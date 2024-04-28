Военэксперт раскрыл уникальность новейшей системы защиты для БМП-3 Военэксперт Дандыкин: динамическая защита повышает живучесть российских БМП-3

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БМП-3

Новый комплект динамической защиты 4С24, которой оснащены российские БМП-3, помогает сохранить жизнь экипажа и живучесть самой техники, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, принцип действия состоит в том, что используется направленный взрыв заряда взрывчатого вещества на попавший в боевую машину снаряд, чтобы снизить его пробивную способность. Как пояснил эксперт, без такой защиты техника не выдвигается на боевые позиции.

Динамическая защита — это защитное устройство, разновидность защиты боевых бронированных машин. Принцип действия состоит в том, что используется направленный взрыв заряда взрывчатого вещества на попавший в машину снаряд с целью резкого снижения его пробивной способности. Это помогает сохранить жизнь экипажа и живучесть самой машины. В нынешней версии, полагаю, эта защита гораздо эффективнее, — сказал Дандыкин.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины используют французские и другие противотанковые комплекты защиты, а Россия им противодействует. Как пояснил Дандыкин, сначала комплекты отрабатываются на конкретных машинах, в частности, проверяется их эффективность. Затем, по словам эксперта, техника поступает в войска и на заводы. Это обусловлено тем, что противотанковая защита врага постоянно совершенствуется, в особенности речь идет о кумулятивных снарядах, подчеркнул Дандыкин.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что уникальной характеристикой российской зенитной самоходной установки «Шилка» является ее скорострельность — до 2000 выстрелов на каждый из четырех стволов. По его словам, она способна «распилить» любую БМП, стоящую на вооружении ВСУ. Он подчеркнул, что «Шилку» также можно применять для уничтожения беспилотников.