Военэксперт раскрыл смысл слов Зеленского о «конкретном» ответе на удары РФ Военэксперт Дандыкин: Зеленский играет на публику, угрожая РФ жестким ответом

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, пригрозивший России «конкретным и справедливым» ответом на удары ВС РФ по Харькову, играет на публику и пытается оправдаться перед населением, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя соответствующее заявление главы Украины. Эксперт отметил, что о таких планах обычно не говорят во всеуслышание.

Я думаю, как сидел внутри Зеленского клоун из «Квартала-95», так и сидит. Отсюда и все его странные заявления. <...> Мне кажется, он просто играет на публику, а также хочет оправдаться перед населением, потерявшим огромное множество человек, — считает Дандыкин.

Он считает, что ВСУ, как и раньше, продолжат пытаться атаковать российские регионы, гражданские объекты, а также цели в Крыму. Также эксперт напомнил о желании Украины разрушить Крымский мост, являющийся ключевой целью для киевского руководства.

Стоит ожидать ударов по Крымскому мосту. Это их основная цель, «символическая акция». Также по Севастополю. Разумеется, что-то они попытаются сотворить на Днепре. Продолжат атаковать наши регионы с помощью дронов, ударять по АЭС, — военный специалист.

При этом Дандыкин напомнил о работе российских спецслужб, обладающих разведданными, из-за которых ВСУ становится все сложнее достигать военных целей.

Ранее Зеленский пригрозил России ответом на атаки ВС РФ по объектам ВСУ близ Харькова. По его словам, он обсудил ситуацию на фронте с главами силовых структур Украины. Глава Украины добавил, что ответ на удары по военным объектам и объектам инфраструктуры будет «конкретный и справедливый».