Военэксперт рассказал, сможет ли ПВО Украины отразить новый масштабный удар Военэксперт Дандыкин: Украина не сможет защитить всю территорию системами ПВО

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Украина концентрирует наиболее эффективную систему противовоздушной обороны именно вокруг Киева, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, пока атаки удается отражать, однако защитить всю территорию страны практически невозможно — страны НАТО попросту не поставят оружия в таком количестве.

За прошедшие сутки Россия нанесла массовый удар по Киеву, мы использовали БПЛА «Герань». <...> Концентрировать силы они стараются в Киеве, поэтому пока атаки удается отражать. Сейчас они пытаются приспособить старую систему ПВО к стрельбе иностранными ракетами. Но защитить всю территорию Украины практически невозможно, так как страны НАТО не могут поставить оружие в таком количестве, и вторая причина — это будет очень дорого, — объяснил Дандыкин.

По его словам, ВС России применяли «Герани», чтобы нейтрализовать радиолокационные станции Украины. Эксперт считает, что, скорее всего, использовались бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500, но не исключено, что за ними последуют ракеты, потому что одной из основных задач остается подавление противовоздушной обороны страны.

По этой причине Украина и требует это оружие у Запада больше всего. На все направления вооружения не хватает, например, дефицит наблюдается на Авдеевском направлении, — добавил эксперт.

Бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в свою очередь заявил, что системы ПВО не смогут отразить следующую масштабную атаку на Киев. По его словам, 25 ноября они работали на пределе своих возможностей.