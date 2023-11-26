Украина концентрирует наиболее эффективную систему противовоздушной обороны именно вокруг Киева, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, пока атаки удается отражать, однако защитить всю территорию страны практически невозможно — страны НАТО попросту не поставят оружия в таком количестве.
За прошедшие сутки Россия нанесла массовый удар по Киеву, мы использовали БПЛА «Герань». <...> Концентрировать силы они стараются в Киеве, поэтому пока атаки удается отражать. Сейчас они пытаются приспособить старую систему ПВО к стрельбе иностранными ракетами. Но защитить всю территорию Украины практически невозможно, так как страны НАТО не могут поставить оружие в таком количестве, и вторая причина — это будет очень дорого, — объяснил Дандыкин.
По его словам, ВС России применяли «Герани», чтобы нейтрализовать радиолокационные станции Украины. Эксперт считает, что, скорее всего, использовались бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500, но не исключено, что за ними последуют ракеты, потому что одной из основных задач остается подавление противовоздушной обороны страны.
По этой причине Украина и требует это оружие у Запада больше всего. На все направления вооружения не хватает, например, дефицит наблюдается на Авдеевском направлении, — добавил эксперт.
Бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в свою очередь заявил, что системы ПВО не смогут отразить следующую масштабную атаку на Киев. По его словам, 25 ноября они работали на пределе своих возможностей.