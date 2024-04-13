Военэксперт раскрыл последствия взятия Первомайского армией России для ВСУ Военэксперт Дандыкин: потеря Первомайского заставит ВСУ отступить в Краматорск

Фото: МО РФ

Российская армия продолжит эффективное продвижение на Авдеевском направлении после взятия Первомайского в Донецкой Народной Республике, вынудив ВСУ отойти в Славянск и Краматорск, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также напомнил, что совсем недавно появились сообщения о взятии Водяного под контроль ВС России.

Специалист констатировал, что остальные населенные пункты региона расположены близко друг к другу, поэтому Первомайское является важной точкой для продолжения наступательной операции. Дандыкин считает, что Вооруженные силы Украины будут пытаться оказывать сопротивление на каждой цели, поскольку в случае провала придется отступать в Славянск.

Первомайское очень важно с точки зрения продвижения в ДНР, населенные пункты там нанизаны как бусы на нитке, идут бои. ВСУ сопротивляются в каждом, понимая, что если их выбьют, то придется отойти в Славянск и Краматорск. Взятие Первомайского — важнейший момент. Не забывайте про Часов Яр, — пояснил он.

До этого Василий Дандыкин заявил, что Бердычи, Нетайловка, Красногоровка, Семеновка и другие населенные пункты региона могут стать следующими целями российской армии. Эксперт предположил, что ВСУ не смогут сдержать позиции в данных пунктах из-за недостатка резервов и активных боев.