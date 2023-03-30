Военэксперт раскрыл подробности перехвата новейшей ракеты ВСУ «Гром-2» Военный эксперт Литовкин: сбить украинскую ракету «Гром-2» так же сложно, как «Искандер»

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«Гром» — украинский оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты, разрабатываемый конструкторским бюро «Южное»

Перехватить новую украинскую ракету «Гром-2» так же сложно, как «Искандер», что является большим достижением российской ПВО, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Оперативно-тактическая ракета «Гром-2» способна преодолевать расстояние в 500 километров и может лететь по квазибаллистической траектории, что делает ее сложной целью, отметил собеседник. Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны впервые сбили ракету «Гром-2» в воздухе в зоне проведения спецоперации на Украине.

Сбить ее, это то же самое, что сбить наш «Искандер», так как она летит по так называемой квазибаллистической траектории. Перехват данной ракеты — это большое достижение, потому что пока еще ни одна страна не имеет возможности сбивать наши «Искандеры», а школа ракетостроения у нас с Украиной одна. И именно поэтому «Гром-2» и представляет из себя очень сложную цель, — объяснил Литовкин.

Эксперт отметил, что российские зенитчики большие молодцы, что смели справиться с такой целью.

Но тут еще предстоит разобраться, какой именно комплекс ПВО по данной цели успешно отработал, — резюмировал аналитик.

Минобороны РФ сообщило 30 марта, что за сутки российские средства ПВО, помимо ракеты «Гром-2», также сбили три реактивных снаряда HIMARS и два украинских дрона в районах Новоандреевки и Зеленого Гая в ДНР. Общие потери противника в живой силе на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки составили около 520 украинских военнослужащих, согласно данным ведомства.