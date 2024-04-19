Военэксперт раскрыл, почему ВСУ мало используют технику Военэксперт Сивков: ВСУ хранят технику в тылах на случай контрнаступления

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Украинские военные держат наиболее современную технику в тылу, в частности танки американского производства Abrams, чтобы быть готовыми к ответному удару после наступления российских войск, рассказал в беседе с URA.ru академик, доктор военных наук Константин Сивков. Он добавил, что Запад приказал Украине разместить Abrams в защищенных местах, чтобы бронемашины не были разбиты в короткие сроки на поле. В таком случае, для США это был бы имиджевый удар.

Командование ВСУ держит определенное количество самой совершенной боевой техники в тылу. Это делается для того, чтобы нанести контрудар в случае начала нашего масштабного наступления. Это нормальная военная логика, — сказал академик.

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал кадры уничтожения танка ВСУ в Харьковской области. По его словам, удар беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» нанесли операторы из состава спецподразделения ВС России. ВСУ теряют технику и личный состав не только во время активных действий, но и в статике, обратил внимание журналист.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа Z» показал кадры поражения украинского зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на Артемовском направлении в зоне военной операции. По данным канала, удар беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» нанесли «иксоводы» 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.