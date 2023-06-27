Военэксперт объяснил, почему Росгвардия не станет аналогом Нацгвардии США Военный эксперт Баранец: Росгвардии не нужно копировать опыт Нацгвардии США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Росгвардии не нужно копировать опыт Нацгвардии США, рассказал NEWS.ru военный эксперт, публицист полковник в отставке Виктор Баранец. Он подчеркнул, что в РФ невозможна ситуация, когда американский полицейский душит ногой человека при задержании. Баранец отметил, что Росгвардия будет усиливаться для обеспечения безопасности граждан.

Я не думаю, что Росгвардия будет похожа на Нацгвардию США. Нам не нужно никого копировать, ведь у нас есть колоссальный опыт отечественной системы, чтобы сохранять порядок внутри страны. Помните случай, когда американский полицейский задушил ногой человека при задержании? Вот у нас такого никогда не будет, — сказал Баранец.

По его словам, Росгвардия будет усиливаться для того, чтобы «приводить в порядок не уважающих власть граждан».

Например, я помню случай, когда мужчина кинул кусок асфальта в голову полицейского, молодого парнишки, такое не должно повториться, — подчеркнул он.

27 июня глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что ведомство получит тяжелые вооружения и танки после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, вопрос их передачи уже обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Баранец заявил, что вооружение нужно Росгвардии для победы над внутренними угрозами. По его словам, если удастся усилить росгвардейцев и «облачить» их в новые доспехи, то у страны быстрее появится результат на поле боя в ходе СВО. Баранец добавил, что до создания и реформы ведомства в стране существовали внутренние войска.