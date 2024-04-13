Военэксперт раскрыл, откуда украинские ракеты ударили по Луганску Военэксперт Дандыкин: по Луганску могли ударить Су-24 ВСУ из Хмельницкой области

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Если украинские вооруженные силы действительно ударили по Луганску ракетами Storm Shadow, их могли запустить с самолетов Су-27 или Су-24, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он предположил, что, учитывая дальность полета в 300 километров, воздушные судна могли взлететь с аэродрома в Хмельницкой области.

Если речь идет о двух ракетах, тем более Storm Shadow, то, предположу, их запустили с Су-27 или Су-24. Скорее всего, они взлетели, учитывая дальность полета в 300 км, с аэродрома, находящегося за линией ЛБС. Вероятно, из Хмельницкой области — развернулись, ударили и ушли, — заявил Дандыкин.

Эксперт добавил, что Storm Shadow применяются только самолетами. Кроме того, на Украине мало таких ракет, поэтому ВСУ берегут их. Однако тот факт, что противник бьет только по мирным целям, вновь подтвердил террористический характер киевской власти, уверен Дандыкин.

Вполне вероятно, что ракет было не две, а больше. Их не так легко сбить, они могут идти по маршруту на сверхмалой высоте, очень низко над землей, все может быть. Надо готовиться, что подобные действия ВСУ повторятся. Storm Shadow очень опасна, несколько сотен килограммов взрывчатки несет, — резюмировал эксперт.

Ранее Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил о ранении жителя Луганска во время обстрела ВСУ. По его сведениям, пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести. В администрации ЛНР не подтверждали данную информацию.