Военэксперт раскрыл, насколько вероятна новая мобилизация в России Дандыкин: новая мобилизация в России не начнется из-за ее ненужности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru усомнился в возможности начала новой мобилизации. По его словам, на поле боя далеко не все решают люди и многое зависит от техники. Он также напомнил о словах министра обороны РФ Андрея Белоусова, который заявлял, что новой мобилизации не будет.

Я не знаю, в каком случае может понадобиться новая волна частичной мобилизации. В конце концов далеко не все решают люди. Это раньше ходили в атаку с винтовками, а сейчас много зависит от техники. Министр обороны России новый говорил об этом, что новой мобилизации не будет, — отметил Дандыкин.

Военный эксперт также отметил, что Вооруженные силы Украины «перешли красную черту» и нужно им отвечать. Однако новая волна по-прежнему маловероятна, добавил он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России нет потребности в мобилизации, о чем многократно говорил президент Владимир Путин. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого года или в начале следующего российские власти могут провести новую мобилизацию. Он напомнил, что в стране продолжается набор добровольцев и контрактников, который проходит на ежедневной основе.