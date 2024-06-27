Военэксперт раскрыл, может ли СВО завершиться в 2024 году Военэксперт Матвийчук: СВО вряд ли завершится в 2024 году

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

СВО вряд ли может закончиться в 2024 году, считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, главным фактором, который влияет на сроки окончания, является помощь Запада Украине.

Вы знаете, по времени я бы явно не стал так горячиться, потому что здесь влияет очень много факторов, в том числе и экономический, и финансовый, и, самое главное, военный фактор — это помощь Запада, которая развивает и продолжает эту войну, — объяснил эксперт.

Полковник отметил, что победа будет точно за Россией.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника ГУ МО РФ по военно-политической работе генерал Апти Алаудинов заявил, что 2024 год завершится победой России в специальной военной операции на Украине. Он добавил, что это не значит, что России впоследствии дадут жить спокойной жизнью, поскольку враги будут пытаться развалить и раскачать ситуацию в стране.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в случае переговоров по Украине Россия не станет делать пауз в боевых действиях на период переговорного процесса. Он отметил, что в апреле 2022 года Россия уже имела подобный опыт, но тогда Москву обманывали. Лавров напомнил, что недавно прозвучало новое российское предложение о мирных переговорах.