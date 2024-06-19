Военэксперт раскрыл методы борьбы с морскими дронами Военэксперт Леонков: лазеры зарекомендовали себя в борьбе с морскими дронами

Фото: МО Украины

Лазеры хорошо проявили себя в борьбе с морскими дронами, которые появились в рамках СВО, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он добавил, что против новых устройств также отлично работает применение средств радиолокационной борьбы (РЭБ), перегруз оптических систем, а также различные стрелковые орудия.

Хорошо зарекомендовали себя стрелковые системы, позволяющие ликвидировать дрон еще на подходе к кораблю, — уточнил Леонков.

По словам военэксперта, также важно уничтожать дроны на начальном этапе маршрута устройств. Он заметил, что такая профилактика должна проходить не только в Одессе, но и на бортах гражданских кораблей. Леонков напомнил, что все беспилотники управляются через спутники. Если разорвать их связь с контроллером, то устройства потеряют свою мощь, заключил он.

Президент России Владимир Путин ранее посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске, где осмотрел беспилотники, производимые на Дальнем Востоке. Глава государства вместе с делегацией также изучил полигон, на котором проходит подготовка будущих снайперов.

Министр обороны России Андрей Белоусов прежде также проинспектировал центр управления сухопутных войск. Глава ведомства в рамках мероприятия выслушал различные доклады, связанные с боевым управлением соединениями и воинскими частями.