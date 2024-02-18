Военэксперт раскрыл, какую хитрую тактику ВС РФ должны применить на фронте Военэксперт Матвийчук: ВС РФ применили тактику с «огневыми мешками» в Авдеевке

Фото: МО РФ

При взятии под контроль Авдеевки Вооруженные силы России применяли тактику, в которой предполагается создание «огневых мешков», рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ее можно охарактеризовать как положение активной обороны с последующим наступлением. Эта стратегия показала эффективность, поэтому не исключено, что военные будут применять ее в будущем, добавил он.

Тактика, применяемая для взятия Авдеевки, показала свою эффективность. Это можно назвать положением активной обороны с последующим переходом в наступление. Мы создавали «огневые мешки», тем самым превосходя противника на земле и в воздухе. <...> Подобную тактику можно применять и на других направлениях в будущем, — рассказал Матвийчук.

Украинским силам наносилось мощное поражение, которое снижало их боеспособность, объяснил эксперт. После ударов авиации к делу приступали наземные войска. По словам Матвийчука, окончательный разгром и сдача Авдеевки, безусловно, стали моральным поражением для Украины.

Ранее эксперт предположил, что после освобождения Авдеевки приоритетной целью для российской армии станет Запорожская область. По его словам, на данном направлении уже отмечается активизация боевых действий.