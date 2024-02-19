Военэксперт раскрыл, какой должна быть демилитаризованная зона с Украиной Леонков: демилитаризованная зона с Украиной должна упираться в границу с НАТО

Фото: МО РФ

Обеспечить стопроцентную безопасность жителей населенных пунктов РФ можно за счет создания демилитаризованной зоны (ДМЗ) до самого запада Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он прокомментировал слова главы Херсонской области Владимира Сальдо о необходимости отодвинуть линию фронта на 150–200 километров от российских городов.

Такая зона может достигать и 300–500 километров, но угроза нашим территориям исчезнет тогда, когда мы выйдем на границу со странами НАТО, — считает Леонков.

Эксперт подчеркнул, что пока не приходится говорить о сроках установления безопасной зоны, поскольку армия России «никуда не торопится». Ее командование, добавил собеседник, стремится минимизировать потери среди личного состава и гражданского населения.

Некоторые называют это войной на истощение, но я считаю это рациональным подходом к боевым действиям, который ранее не продемонстрировала ни одна армия, — подытожил он.

Ранее Сальдо отметил, что для того чтобы обезопасить население на новых территориях, будет достаточно демилитаризованной зоны несколько более широкой, чем расстояние полета боеприпасов РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет «Точка-У». Однако, подчеркнул он, этот вопрос находится в компетенции российского военного командования.

О необходимости отодвинуть линию фронта от населенных пунктов заявлял 31 января президент Владимир Путин. Он подчеркивал, что ДМЗ должна быть такого масштаба, чтобы у ВСУ не было возможности обстреливать население из дальнобойных орудий.