Военэксперт раскрыл, каких животных могут использовать ВСУ в качестве бомб Военэксперт Матвийчук: ВСУ могут использовать птиц и бабочек в качестве бомб

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Киев придумывает все более изощренные способы совершения атак на Россию, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя информацию о сбитом воздушном шаре, начиненном взрывчаткой. По его словам, нельзя исключать того, что ВСУ прибегнут к использованию животных в этих целях. В частности, считает он, противник может обратиться к птицам, переносящим взрывчатые вещества, а также вывести специальный вид бабочек.

Больная украинская фантазия — насмотрелись на китайские воздушные шары, летавшие над США, и придумали свой аналог, только не для научных целей, а для террористических. Тем не менее зонды практически незаметны для ПВО, поэтому смеяться над этим нельзя, — сказал он.

Матвийчук призвал ускорить работу в области антидроновых ружей и увеличить количество наблюдательных постов. Он выразил сомнение в том, что ВСУ наладит массовое производство таких «шаров», но, по его мнению, полностью исключать такую угрозу нельзя.

Сама идея не новая — прицепить груз на воздушный шар, молодцы наши ребята. Надо понимать, что ВСУ по мере ухудшения ситуации на ЛБС для Киева будут изобретать все более и более изощренные террористические методы, — заключил военэксперт.

Telegram-канал Mash до этого сообщил, что ВС России впервые уничтожили украинский воздушный шар, начиненный взрывчаткой и замаскированный под метеозонд. Авторы канала назвали аппарат «шаром-террористом». По их данным, беспилотники оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой и балластом. Также в контроллеры вшиты координаты, на которые необходимо сбросить взрывчатку.

Матвийчук ранее заявил, что сбить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» невозможно, и именно поэтому ее «до дрожи» боятся в ВСУ. Он добавил, что даже если украинская ПВО засечет «Циркон» и попытается его сбить, он начнет совершать зигзагообразные маневры, уклоняясь от противоракет. При этом бессильны будут даже ракеты ПВО Patriot, переданные Украине американцами.