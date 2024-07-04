Военэксперт раскрыл, какие еще ракеты может начать производить Россия Военэксперт Литовкин: Россия может модернизировать ракеты для «Искандера-М»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Искандер-М

Россия может модернизировать ракеты для «Искандера-М», чтобы они могли пролетать более 500 км, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, Россия пока не производит системы РСМД, при этом США изготавливают такие ракеты.

Есть примеры, что Штаты начали размещать их на Филиппинах и на островах Дании. Однако официальных подтверждений этому пока не поступало. И Владимир Путин сказал, что если Америка начнет производить и размещать такие ракеты, то мы ответим зеркально. Американцы, кстати, когда еще работал договор о РСМД, создали в Европе два района размещения системы противоракетной обороны, это было в Румынии и Польше, — отметил собеседник.

Эксперт пояснил, что эта система ПВО называется Aegis Ashore, в которых имеются пусковые стаканы, которые можно использовать, в том числе для крылатых ракет большой дальности «Томагавк». В свою очередь Россия располагает аналогами «Томагавка» — «Калибр», они размещены на кораблях и на подводных лодках. Также их можно разместить на земле, большой технической сложности это не представляет, добавил Литовкин.

Либо можем создать и новые ракеты. Например, американцы вышли из договора РСМД под предлогом того, что мы создали для «Искандера-М» ракету, которая летает больше пятисот километров, что было запрещено. Сейчас мы на самом деле можем модернизировать эту ракету, и она будет пролетать даже больше, чем 500 километров, — заключил военэксперт.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер» одним ударом уничтожил украинский истребитель МиГ-29. Самолет дислоцировался на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.