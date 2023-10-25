Военэксперт раскрыл главные преимущества С-400, о которых упоминал Шойгу Военэксперт Литовкин: ЗРК С-400 является самой эффективной системой ПВО в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» способен поражать цели на расстоянии до 300 км, что делает его самой эффективной системой противовоздушной обороны в мире, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он добавил, что «Триумф» уничтожает все воздушные цели, которые движутся со скоростью до 4,5 км/с.

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot являются самыми эффективными системами противовоздушной обороны в мире. Однако у Patriot есть мертвая зона — от земли до 100 метров по высоте он не видит цели. У наших ракет такого недостатка нет, — заявил эксперт.

Он добавил, что у всех ракет С-400 «Триумф» имеется «холодный старт». Кроме того, С-400 в связке с самолетом ДРЛО А-50 действуют еще более эффективно и наносят больший урон. Литовкин уверен, что именно эти комплексы позволили российским военным за пять дней уничтожить 24 самолета Воздушных сил ВСУ в зоне проведения спецоперации.

С помощью этого оружия удалось уничтожить 24 самолета ВСУ на последние пять дней в зоне спецоперации, — резюмировал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток» заявил, что у российской армии появились новые мощные системы, которые сбили 24 самолета ВСУ меньше чем за неделю. По его словам, ВС РФ также успешно поражают применяемые ВСУ артиллерийские системы М777.