Военэксперт раскрыл главную опасность затаившихся у границ России Patriot Военэксперт Литовкин: Patriot одновременно находит и опознает цели противника

Фото: defense.gov

Солдаты сворачивают и завершают установку стартовой станции «Патриот»

Комплекс ПВО Patriot способен одновременно обнаруживать и опознавать воздушные цели противника, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, украинским военным нужно в совершенстве знать английский инженерный язык, чтобы управлять боевой техникой. Именно из такого комплекса, по данным СК РФ, сбили российский самолет в Белгородской области.

MIM-104 Patriot является ракетой класса «земля — воздух» (ЗРК). Patriot способен одновременно обнаруживать и опознавать воздушные цели противника. Сопровождать восемь выбранных из них. Отбить ракету мы могли бы чем угодно, если бы знали, кто и куда стреляет. Кроме того, ракеты ПВО обычно не сбивают, от них уклоняются. Patriot — это огромные [комплексы], десятка полтора машин, — сказал Литовкин.

Военный эксперт отметил, что разработка комплекса Patriot началась еще в прошлом веке. Он до сих пор стоит на вооружении и активно используется армией США, заключил Литовкин.

Следственный комитет России ранее сообщил, что военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, был сбит с помощью американской ЗРК Patriot. По словам представителей ведомства, на фрагментах объектов, обнаруженных на месте падения самолета, были найдены маркировки компании Raytheon. Анализ с применением методов спектрометрии также подтвердил иностранное происхождение оружия, сбившего самолет.