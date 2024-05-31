Военэксперт раскрыл, что спасет Россию от массовых атак ВСУ вглубь страны Военэксперт Матвийчук: зенитно-ракетные комплексы спасут Россию от атак ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетные комплексы, начиная от «Панциря» и заканчивая С-500, помогут защитить Россию от массовых атак ВСУ вглубь российских территорий, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что комплексы С-500, по предварительным данным, могут уничтожить цели даже в космосе.

Если говорить кратко, то от нуля до пяти километров — переносные зенитно-ракетные комплексы, ЗРК «Сосна», от 10 км до 30 км — «Панцири», «Стрелы», ЗУ, от 30 км и далее — «Кубы», «Торы», «Буки». И завершает все С-300, С-400 и С-500. С-500, по предварительным данным, способны уничтожать цели в космосе, — пояснил Матвийчук.

Эксперт предположил, что все промышленные объекты в России защищены средствами противовоздушной обороны. По его словам, там должна быть установлена двухслойная или трехслойная система контроля. Матвийчук считает, что единственной проблемой остается вероятность прорыва отдельных ракет ВСУ.

Предположу, что все промышленные объекты России защищены средствами ПВО. От Москвы и далее. Двухслойная, трехслойная система контроля от нуля до трех тысяч километров. Главная проблема — отдельные ракеты могут прорваться, — уточнил эксперт.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов ранее сообщил, что силы российской армии отразили массированную атаку ВСУ на Крымский мост десятком ракет американского производства ATACMS. По словам главы военного ведомства, благодаря этому удалось спасти сотни жизней.