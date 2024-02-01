Военэксперт раскрыл, что именно ВСУ хотели поразить в Крыму ударом 20 ракет Дандыкин: ВСУ могли запустить 20 ракет по Крыму, чтобы поразить аэродромы

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что, запустив 20 ракет по Крыму, ВСУ пытались поразить аэродромы, бухты и корабли ВМФ России. По его словам, вероятнее всего, все снаряды были перехвачены на значительном расстоянии от полуострова. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

Предположу, что ВСУ, запустив в сторону Крыма 20 авиационных ракет Strom Shadow или SCALP, пытались нанести удар по аэродромам на территории полуострова, бухтам и кораблям ВМФ России. Скорее всего, ракеты были перехвачены на большом расстоянии от Крыма, — заявил Дандыкин.

Военный эксперт также высказал предположение, что украинская армия попытается нанести новый удар. По его словам, он может носить комбинированный характер — авиационные ракеты попробуют сочетать с атаками беспилотников и надводных дронов.

Тактика у них проста: пытаются перегрузить средства ПВО, чтобы поразить цели, пока установки ПРО перезаряжаются, — добавил военный эксперт.

Накануне пресс-служба Министерства обороны РФ уточнила, что украинская армия атаковала Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет. По данным ведомства, 17 снарядов были уничтожены над Черным морем, еще три — над самим полуостровом.

До этого Дандыкин предположил, что ВСУ использовали для запуска ракет по Крыму советские самолеты Су-24 и Су-27. Он отметил, что недавней атакой Киев проверял российскую ПВО на прочность. По его словам, Украина не может осуществлять подобные атаки на регулярной основе из-за дефицита боеприпасов.